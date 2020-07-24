Викинги, которые стали самыми известными путешественниками своей эпохи, могли распространять оспу, как сейчас завезли в различные страны коронавирус. Такую точку зрения выразил профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев.

Эксперты назвали викингов первыми разносчиками оспы. В их зубах, которые взяты из погребений возрастом до 1,4 тыс. лет в Дании, Норвегии, России и Великобритании, обнаружены следы возбудителя натуральной оспы. Это означает, что инфекция была широко распространена в Северной Европе за тысячу лет до начала первых крупных эпидемий. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

«Мы хорошо знаем, что викинги проникли во все уголки Европы и успели оставить следы далеко за ее пределами. Теперь мы понимаем, что они также болели оспой. Если сравнить это с эпидемией COVID-19, ее распространителями тоже стали люди, путешествовавшие по всему миру. Скорее всего, нечто похожее произошло и с викингами», – прокомментировал результаты работы профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев.

Зарождение оспы является предметом споров историков и генетиков. В XVIII и XIX веках от нее умирали 400 тысяч европейцев.

Одни специалисты считают, что оспа сопутствовала человеку со времен его появления. Археологи напомнили, что споры оспы обнаружены на мумии фараона Рамзеса V, а также упоминания об этой напасти есть в китайских хрониках, в летописях других восточноазиатских и ближневосточных древних государств.

Но новые результаты изучения геномов современного возбудителя оспы – Variola major – ставят под сомнения эту теорию. Исследования показывают, что оспа начала распространяться в Европе только в XV-XVI веках нашей эры.

В свою очередь международной сообщество палеогенетиков под руководством Виллерслева нашло новые аргументы в пользу раннего появления оспы. В команду также вошли российские ученые, в частности, директор НИИ и музея антропологии МГУ Александра Бужилова.

Российская сторона изучала останки на территории Гнёздово под Смоленском, а также хантов на Оби. Западные ученые исследовали останки викингов на шведском острове Оланд, на побережье Зеландии (Дания), в Оксфорде (Великобритания) и Нордленде (Норвегия). Возраст всех исследуемых костей составляет от 1000 до 1400 лет.

Геном оспы был выявлен из останков 13 людей. Благодаря этим данным, удалось определить общего предка вируса натуральной оспы, который обитал на планете примерно 1700 лет назад.

Этот вирус является прямым предком современной формы Variola major. Но ископаемый вирус был больше похож на животный, чем на человеческий, аналогичным сейчас страдают крысы и мыши.

Этот такт указывает на то, что вирус «очеловечился», перейдя с животных. Это кстати, полностью аналогично коронавирусной инфекции.

Ученые не могут точно сказать, как протекала болезнь у викингов, но дальнейшие исследования могут пролить свет на вирус оспы.

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