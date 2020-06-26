Весной распалась пара бывших участников телестройки Анастасии Ивановой и Руслана Мацьолека. Разрыв произошел из-за постоянных измен парня своей девушке, в том числе, со своей бывшей женой Викой Цатурян.



После расставания с Настей Руслан стал намекать на примирение экс-супруге. Та поначалу заявляла, что остыла к нему и уже не желает восстанавливать с ним отношения, ведь парень и ей тоже изменял. Но позже Вика все же сошлась с Мацьолеком.



Под неодобрение своих фанатов девушка призналась, что верит в изменения, произошедшие с бывшим мужем. Она уверена, что теперь, когда они с Русланом начали отношения с чистого листа, измен больше не будет. Сейчас ребята планируют вместе работать, запуская совместные проекты в интернете, чтобы снова развиться с нуля, как они это уже делали раньше, ведь Мацьолек на мели, а Цатурян еще и в долгах.