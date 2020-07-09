Учитывая эпидемиологическую ситуацию, организаторы внесли ряд изменений, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для всех

Подведение итогов VII Ежегодной премии «Спорт и Россия» состоится 30июля. Заявки на участие принимаются до 20 июля.

Премия»Спорт и Россия» берет свое начало в 2014 году, когда, после проведенияОлимпиады, спорт стал одним из основных приоритетов России, а сами Игры – толчком для развития массового спорта, вовлекая в эту сферу все большекомпаний и организаций и постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных изрелищно-массовых мероприятий.

Еще одним поворотным моментом оказался 2020год. Пандемия пришла неожиданно и измениланаше привычное представление мира, на три месяца вычеркнув из него весь спорт.Такого не было никогда, и последствия для индустрии спорта нам только предстоитувидеть.

Но вместе с тем пандемиястала еще одним стимулом для развития, поиска новых форматов и новых решений вусловиях современных реалий. Отвечая на новые вызовы, спортивное сообществопостепенно возвращает спорт в нашу жизнь.

Сейчас,как никогда, компании и организации, занятые в сфере спорта, нуждаются в нашей поддержкеи внимании. Каждый год Премия «Спорт и Россия» поощряет лучшие проекты в сфереспорта и здорового образа жизни. И, несмотря на все сложности, этот год небудет исключением.

Принимаяво внимание темпы развития и изменений в сфере спорта, Премия ежегодно ставит перед собой все новые цели. Сегодня она являетсяобщественно-значимым событием, которое не только способствует развитиюспортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта, но и создает площадкудля обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества.

Учитываяэпидемиологическую ситуацию, организаторы внесли ряд изменений, чтобы мероприятиепрошло комфортно и безопасно для всех.