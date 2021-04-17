Женские босоножки-это удобная и красивая летняя обувь для женщин и молодых девушек. Босоножки-это облегчённые и удобные в носке конструкции. Правильно выбрать такую обувь покупателю помогут некоторые советы и рекомендации.

Материал

При покупке босоножек следует обращать внимание на материал, из которого они сделаны. Босоножки можно покупать:

На выход; для ежедневного ношения.

Летняя обувь на выход должна быть удобной и иметь красивый вид. Хорошо смотрятся на ножке женщины босоножки:

Из натуральной кожи; прочной ткани; замши.

Для каждодневной носки подойдёт более простая и практичная обувь. Самым подходящим материалом для такой обуви является кожа. Защитники животных могут покупать босоножки из искусственной кожи. Кстати, купить босоножки женские в Marigo.com.ua вы можете прямо сейчас.

Стиль

При выборе босоножек следует определиться со стилем их ношения. Для женщин с нежной, белой кожей подойдёт лёгкая, удобная обувь на низком каблуке с открытым носком. Таким дамам следует носить босоножки нежных пастельных цветов с минимумом декоративных элементов. Модницам пойдёт:

Обувь на высоком каблуке;

на танкетке;

с декоративными украшениями.

Стильный образ дополнит удачно подобранная к обуви одежда, шляпка и сумочка.

Каблук

Праздничные босоножки должны иметь довольно высокий каблук. Такая обувь особенно красиво смотрится на стройных ножках. Босоножки на каблуке украсят любой наряд. Будь то:

Короткая юбка;

брюки;

костюм;

платье.

Для работы и отдыха следует подбирать обувь на низком или среднем каблуке. Такая обувь носится каждый день, поэтому должна быть удобной и мягкой.

Полупары

При покупке босоножек следует обращать внимание на их внешний вид, качество исполнения работ, соответствие полупары. В некоторых магазинах наблюдается пересортица, поэтому всегда нужно проверять полупары на соответствие. Обувь должна полностью совпадать по таким параметрам:

Фасону; оттенку; подошве; размеру.

Перед оплатой товара на кассе следует проверить полупары на соответствие оттенка, толщины подошвы и одинакового размера на обоих парах босоножек.

С чем носить?

Важно не только купить удобные и качественные босоножки, но и грамотно подобрать к ним подходящую одежду и аксессуары. Босоножки носят только летом, поэтому к ним хорошо подойдёт лёгкая одежда:

Шорты;

лёгкие сарафаны;

длинные и короткие юбки;

туники;

джинсы.

Для гармонии образа важно подбирать одежду такого цвета, что бы она сочеталась с окраской обуви.