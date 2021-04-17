Женские босоножки-это удобная и красивая летняя обувь для женщин и молодых девушек. Босоножки-это облегчённые и удобные в носке конструкции. Правильно выбрать такую обувь покупателю помогут некоторые советы и рекомендации.
Материал
При покупке босоножек следует обращать внимание на материал, из которого они сделаны. Босоножки можно покупать:
- На выход;
- для ежедневного ношения.
Летняя обувь на выход должна быть удобной и иметь красивый вид. Хорошо смотрятся на ножке женщины босоножки:
- Из натуральной кожи;
- прочной ткани;
- замши.
Для каждодневной носки подойдёт более простая и практичная обувь. Самым подходящим материалом для такой обуви является кожа. Защитники животных могут покупать босоножки из искусственной кожи. Кстати, купить босоножки женские в Marigo.com.ua вы можете прямо сейчас.
Стиль
При выборе босоножек следует определиться со стилем их ношения. Для женщин с нежной, белой кожей подойдёт лёгкая, удобная обувь на низком каблуке с открытым носком. Таким дамам следует носить босоножки нежных пастельных цветов с минимумом декоративных элементов. Модницам пойдёт:
- Обувь на высоком каблуке;
- на танкетке;
- с декоративными украшениями.
Стильный образ дополнит удачно подобранная к обуви одежда, шляпка и сумочка.
Каблук
Праздничные босоножки должны иметь довольно высокий каблук. Такая обувь особенно красиво смотрится на стройных ножках. Босоножки на каблуке украсят любой наряд. Будь то:
- Короткая юбка;
- брюки;
- костюм;
- платье.
Для работы и отдыха следует подбирать обувь на низком или среднем каблуке. Такая обувь носится каждый день, поэтому должна быть удобной и мягкой.
Полупары
При покупке босоножек следует обращать внимание на их внешний вид, качество исполнения работ, соответствие полупары. В некоторых магазинах наблюдается пересортица, поэтому всегда нужно проверять полупары на соответствие. Обувь должна полностью совпадать по таким параметрам:
- Фасону;
- оттенку;
- подошве;
- размеру.
Перед оплатой товара на кассе следует проверить полупары на соответствие оттенка, толщины подошвы и одинакового размера на обоих парах босоножек.
С чем носить?
Важно не только купить удобные и качественные босоножки, но и грамотно подобрать к ним подходящую одежду и аксессуары. Босоножки носят только летом, поэтому к ним хорошо подойдёт лёгкая одежда:
- Шорты;
- лёгкие сарафаны;
- длинные и короткие юбки;
- туники;
- джинсы.
Для гармонии образа важно подбирать одежду такого цвета, что бы она сочеталась с окраской обуви.