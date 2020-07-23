Котел — устройство для трансформации энергии, которое преобразовывает энергию углеводородного топлива или электрическую в тепловую, и отдает ее теплоносителю. Водогрейные котлы могут быть одноконтурными или двухконтурными

Одноконтурные котлы состоят из одного теплообменника, в котором происходит нагрев теплоносителя, нагретый теплоноситель может быть использован для отопления здания и для других нужд, например для нагрева воды в бассейне или подогрева приточного воздуха в калорифере вентиляционной системы .

Двухконтурные котлы состоят из двух теплообменников, в одном из которых происходит нагрев теплоносителя для отопления, а в другом , проточном или накопительном — нагрев хозяйственно бытовой воды.

Обратите внимание что обслуживание котлов и уж тем более их ремонт, должны выполнять специалисты c большим опытом, например с сайта https://teploteh-service.ru/obsluzhivanie-kotlov/.

По способу установки котлы подразделяются на напольные котлы и настенные.

Настенные котлы, как правило — это газовые котлы, заводской готовности, с установленными: предохранительным клапаном, мембранным расширительным баком, циркуляционным насосом, автоматикой и другим необходимым оборудованием.

Котлы делятся на две категории: котлы с пониженным давлением и котлы под давлением. Котлы с пониженным давлением имеют давление в камере сгорания ниже атмосферного и, как правило рассчитаны на сравнительно небольшую мощность.

Такие котлы оснащаются атмосферными горелками, работающими на природном (метане) или сжиженном (пропане) газе. Котлы под давлением имеют давление в топке выше атмосферного и работают в паре с горелками, оснащенными вентиляторами, такие горелки называются вентиляторные горелки, .

Вентиляторные горелки могут работать на природном газе, на сжиженном газе, на солярке, мазуте. Такие горелки могут быть комбинированными, для работы на двух видах топлива. Котлы под давлением, благодаря повышенному завихрению газов сгорания в камере сгорания, имеют примерно в два раза больший теплообмен на квадратный метр площади, по сравнению с котлами с пониженным давлением, следовательно, при равной мощности такие котлы занимают гораздо меньшую площадь в котельной. Котлы под давлением — это комбинированные котлы, работающие на 2 и более видах топлива в зависимости от установленной на котел горелки.

Твердотопливные котлы предназначены для работы на дровах, древесных брикетах, угле.

Если воздух для горения поступает из помещения котельной, то в таком котле открытая камера сгорания. Если же воздух горения поступает в котел с наружи помещения котельной, то в таком котле реализована закрытая камера сгорания — в конструкции котла имеется вентилятор для принудительного забора воздух для горения и отвода продуктов сгорания.

Конденсационные котлы — котлы, как правило, работающие с наддувной дизельной горелкой голубого пламени либо премиксной газовой горелкой. В конструкции котла применяется теплообменник, в котором дополнительно используется тепло конденсации водяных паров, содержащихся в отходящих дымовых газах.

Конденсационные котлы имеют больший КПД — 97-98%. В котлах большой мощности, работающие с наддувной или премиксной горелкой для увеличения КПД устанавливают устройства называемые экономайзерами.