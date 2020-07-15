Как рассказал профессор, руководитель Центра инфекционной патологии Боткинской больницы Всеволод Цинзерлинг, проведено множество исследований коронавируса нового типа, но есть моменты, которые до сих пор не выяснены.

врач

При вскрытии умерших с коронавирусом патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.

— Морфологическая картина – это прежде всего поражения легких, но наблюдается и частое поражение органов и тканей за их пределами, в частности кишечника, головного мозга, надпочечников, почек, лимфатических узлов, миокарда и селезенки, — сказал врач.

Он подчеркнул, что почти у всех есть коморбидный фон, часто — сахарный диабет и ожирение, есть комбинации с ВИЧ и туберкулёзом.

Коморбидность — это состояние, при котором у пациента имеется два или более хронических заболевания, патогенетически связанных между собой, возникающих одновременно.

По словам профессора, вирус способен поражать надпочечники, приводя к эндокринной недостаточности, которая на фоне тяжелого состояния пациентов остается не выявленной.

Он также отмечает, что практически у всех умерших есть тромбозы, причём на макро- и микроциркуляторном уровне, в артериях и в венах

Пандемия коронавируса охватила 188 стран. Самая пострадавшая страна — США (число зараженных превысило 3,3 миллиона). Второе место занимает Бразилия (1,8 миллиона человек), третье — Индия (849,5 тысячи), четвертое — Россия (726 тысяч).