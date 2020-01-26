На Урале дали ответ журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в городах промышленного Урала «много уродливого», и люди страдают от тяжелой экологической обстановки. Уральский драматург и режиссер Николай Коляда сказал, что Познер незнаком с регионом, чтобы судить о нём, сообщает Ura.ru

«Познеру виднее из Москвы. Он, по-моему, только в Париж и в Нью-Йорк ездит. Был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Разве только в «Ельцин-центре»», — заявил Коляда.

По словам драматурга, города — это люди, а не промышленные предприятия. Он добавил, что ему всегда трудно в Москве и хочется уральского воздуха.

«Мне здесь трудно, я хочу домой. Я знаю, что прилечу в Кольцово, вдохну наш воздух, пусть он будет хоть какой поганый и отвратный, и мне станет лучше», — сказал Коляда.

До этого телеведущий Владимир Познер написал в интернете, что на фоне других стран в «необыкновенно красивой» России «много уродливого».

«Расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется, такого в Европе быть не может, она же маленькая по сравнению с Россией, но все равно Россия прекрасная, необыкновенно красивая. Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: «Мы боремся за 85-е место с Челябинском» — когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — отметил Познер.

По его словам, власти уделяют мало внимания тому, как живут люди, а заняты второстепенными вещами. В итоге Россия менее обустроена и уютна чем европейские страны.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сети ведут репортажи, посвященные невероятным и незабываемым путешествиям по красотам Урала.

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