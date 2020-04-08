Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, проводит большое совещание с руководителями субъектов России, посвященное противодействию распространению коронавирусной инфекции.

25 марта Путин анонсировал ряд серьезных общественных изменений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Были предложены меры по поддержке граждан и малого и среднего бизнеса, а неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции.

2 апреля состоялось второе телеобращение. В нем президент продлил режим нерабочих дней до конца апреля, отметив, что этот срок может быть сокращен в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, он принял решение о наделении властей регионов дополнительными полномочиями для борьбы с инфекцией.