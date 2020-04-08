Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

В видеоконференции приняли участие руководители правительства и администрации президента, полпреды главы государства в федеральных округах, а также главы министерств и ведомств.

В первую очередь Путин поручил привести больницы всех регионов в повышенную готовность, нарастить их ресурсы и возможности. На эти цели уже выделены средства. Более 33 млрд рублей направлено на развертывание дополнительных коек, еще 13 млрд рублей пойдет на закупку медицинской техники, которая поступит в регионы уже в текущем месяце. Ответственность за распределение средств несут лично губернаторы.

«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — подчеркнул он.

О мерах поддержки медиков

Медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку предусмотрены дополнительные выплаты. На доплаты выделено более 10 млрд рублей, средства поступят в регионы в ближайшее время.

Кроме того, с апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Правительству поручено за 2 дня составить график перевода коек федеральных медучреждений в распоряжение регионов.

Также в ходе совещания была затронута тема поддержки экономики. Путин подчеркнул, что необходимо создать условия для возвращения компаний в привычный график работы.

«Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — указал он.

Президент призвал регионы составить список системообразующих предприятий, которым будет оказана поддержка по обеспечению устойчивости и сохранению занятости. Остальные предприятия он призвал «не грузить» дополнительными справками, позволив им работать при соблюдении норм безопасности в условиях пандемии.

Для малого и среднего бизнеса было принято решение снизить размер социальных взносов с 30% до 15%, а также распространить отсрочку на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС. Задолженность позволят погашать ежемесячно равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Кроме того, кабмину и ЦБ РФ поручено в течение 5 дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и доходов сотрудников. Также правительство должно расширить возможность получения гражданами каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Социальные выплаты

В период с апреля по июнь семьям, имеющим право на материнский капитал, будет ежемесячно выплачиваться по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет. Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет выплаты начнутся на месяц раньше, то есть в июне. При этом при начислении не будет учитываться доход, полученный ранее по месту работы.

Пособие по безработице, если гражданин обратился в службу занятости после 1 марта, будет выплачиваться в апреле, мае и июне по максимальной планке — 12130 рублей. При этом оформить пособие можно будет дистанционно.

«Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сообщил Путин.

Кроме того, документы, удостоверяющие личность, должны быть автоматически продлены не менее чем на три месяца.

По словам Путина, опыт других стран говорит, что самыми сложными являются первые четыре-пять недель с начала вспышки коронавируса. Значит, для России определяющими станут ближайшие две-три недели.

«Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — подчеркнул президент.

Он указал на необходимость разработать все возможные планы действий на каждый сценарий развития ситуации. Несмотря на то, что «без определенных потерь не обойтись», их нужно свести к минимуму и создать условия для будущего развития страны. Путин пообещал, что власти окажут поддержку отраслям экономики, пострадавшим от коронавируса, рынку труда, системе здравоохранения и гражданам в целом.

«А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — отметил Путин.

Президент подытожил, что вместе россиянам удастся справиться с пандемией — «со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную».

Владимир Путин впервые выступил с обращением к гражданам о ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда он предложил блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества, и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Позднее 2 апреля состоялось второе обращение, в ходе которого президент объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, а также принял решение о наделении властей регионов дополнительными полномочиями для борьбы с инфекцией