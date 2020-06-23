Буффало Билл и индеец Железный Хвост.

Художник из Ирландии Мэтт Лори улучшил качество видео 1890 года, пишет LiveScience.

В ролике американский шоумен и предприниматель по прозвищу Буффало Билл (в реальной жизни — Уильям Фредерик Коди) берет интервью у Железного Хвоста — вождя индейского племени оглало-лакота.

Мэтт Лори не стал раскрашивать фильм, а лишь сделал его более плавным, увеличив частоту кадров в секунду. У оригинала она составляла всего 19 кадров в секунду, художник изменил ее почти до 60 кадров, как у современных фильмов в HD-качестве. Недостающие кадры добавил искусственный интеллект. Благодаря этому фильм стал гораздо живее, а движения героев — более плавными.

«В конце концов вы получаете оптическую иллюзию, потому что многие из этих кадров никогда не существовали. Вы можете видеть движение карманных часов Коди и его волос», — рассказал Лори.

Это не первая работа Лори с историческим видео. Ранее он проделал тот же трюк с видео, снятым на Бродвее в Нью-Йорке в 1896 году. Также Лори занимается колоризацией старых фото и воссозданием облика исторических персонажей. Одна из последних работ — портрет английского короля Генриха VII, основанный на его посмертной маске.