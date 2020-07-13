Животное упало с высоты 45 м.

В деревне Гилсленд в Великобритании военные летчики провели спасательную операцию для 15-летней коровы по кличке Галлоуэй, пишет Daily Mail.

Хозяин коровы Мартин Смит потерял животное еще 6 июля и отправился ее искать. Оказалось, что корова сорвалась с берега высотой примерно 45 м и оставалась лежать у подножия водопада Краммел Линн. Самостоятельно подняться наверх Галлоуэй не могла: животное сильно ослабло.

В течение недели Мартин и члены его семьи пытались вызволить корову на поверхность самостоятельно, но все их попытки были безуспешными. Все это время они подкармливали Галлоуэй. Не помогли семье Смит и пожарные. Тогда фермеры обратились к служащим Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

На место вылетела эскадрилья, которая находилась неподалеку от Гилсленда. Корову прикрепили тросами к вертолету и доставили в безопасное место.

«Я почувствовал огромное облегчение, когда выяснилось, что мы сможем вытащить ее. Спасение коровы было довольно драматичным, я никогда подобного не видел», – рассказал владелец местной фермы.

Командир эскадрильи Лоуренс отметил, что в условиях ограничений из-за коронавируса операция по спасению коровы – это не просто помощь местным жителям, но еще и возможность для его подчиненных потренироваться.