Для этого пришлось перекрыть дорогу.

Полицейские в берлинском районе Нойкельн помогли утиному семейству воссоединиться и добраться до пруда. О спецоперации сотрудники рассказали в своем фейсбуке.

Из поста следует, что полицейские обнаружили 15 утят, которых оставила мама-утка. Сотрудники решили собрать их в одну коробку. Утята начали пищать, и на их призывы вернулась мать. Сама залезать в коробку она отказалась.

Один из местных жителей одолжил полицейским свой велосипед, на котором коробку доставили к ближайшему пруду. Все это время мама-утка с одним из птенцов сопровождала велосипед.

Ждать утят на берегу утка не стала. В это время один из полицейских пытался аккуратно открыть коробку и выпустить птенцов.

«Мама ждет вас, мама ждет», — приговаривал мужчина, выпуская утят. «Счастливое воссоединение семейства», — подытоживает человек, снимающий спецоперацию на камеру.

Сообщается также, что для помощи птицам полицейские закрыли проезд по одной из дорог, чтобы мама-утка смогла спокойно перейти проезжую часть.