Местных жителей он не особо испугал.

В Челябинской области по пляжу озера Калды прошел смерч, который поднял в воздух вещи отдыхающих, пишет «Толк».

Очевидцы сняли на видео, как в воздухе летают полотенца, пакеты, матрасы. Ветер, по словам одного из отдыхающих Сергея Чубаева, быстро стих.

«Ураган — одно название. Пару минут ветер подул — и опять спокойствие и жара. Но выглядело здорово, такое только в фильмах видел», — поделился Сергей.

Судя по видео, с ним были согласны и другие отдыхающие: они также не спешили расходиться с пляжа.