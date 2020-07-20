Пользователи твиттера гадают, кого же он съел.

Офицер индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал у себя в твиттере видео с огромным питоном.

«Питон после еды хочет охладиться», – написал Нанда.

На кадрах видно, что питон кого-то недавно проглотил. В комментариях к посту подписчики Нанда начали гадать, кем же именно мог полакомиться этот огромный хищник.

A huge python after a meal to cool itself… pic.twitter.com/OwvmAmEyjk — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 14, 2020

«Змеи после такого тоже сбрасывают кожу, ведь она растягивается, когда питон проглатывает добычу?», – спросил один из пользователей. На это Нанда ответил ему, что эти процессы никак друг с другом не связаны, а тело питона расширяется от проглоченной добычи так же естественно, как грудная клетка человека при дыхании.

«Это достаточно умно с его стороны – отдохнуть в воде после приема пищи, ведь передвигаться с таким грузом по земле достаточно трудно», – написал другой пользователь.

Также люди интересовались, сколько времени потребуется питону, чтобы переварить то, что он съел. Однако автор поста на этот вопрос пока не ответил.