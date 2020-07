До этого их сородичи гуляли по родному океанариуму.

Пингвины из океанариума Shedd Aquarium в Чикаго побывали на экскурсии в Филдовском музее естественной истории, пишет Travel + Leisure.

Магеллановы пингвины Иззи и Дарвин проинспектировали музей перед открытием. Они бродили между скелетами динозавров и заглянули к Сью — самому полному скелету тираннозавра на сегодняшний день.

У Сью есть свой твиттер, где она рассказала о встрече с пингвинами.

«Я правда пыталась научить их позировать, но они ничего не поняли», — написала Сью.

I tried to teach them how to pose, but clearly they didn’t understand. https://t.co/yBRaRSTo1K — SUE the T. rex ? (@SUEtheTrex) July 9, 2020

Чикагский океанариум уже выпускал своих пингвинов на прогулку — правда, по своей территории. В марте, во время закрытия заведения из-за коронавируса, по пустому океанариуму гуляли пингвины Эдвард и Энни.