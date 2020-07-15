До этого их сородичи гуляли по родному океанариуму.
Пингвины из океанариума Shedd Aquarium в Чикаго побывали на экскурсии в Филдовском музее естественной истории, пишет Travel + Leisure.
Магеллановы пингвины Иззи и Дарвин проинспектировали музей перед открытием. Они бродили между скелетами динозавров и заглянули к Сью — самому полному скелету тираннозавра на сегодняшний день.
У Сью есть свой твиттер, где она рассказала о встрече с пингвинами.
«Я правда пыталась научить их позировать, но они ничего не поняли», — написала Сью.
Чикагский океанариум уже выпускал своих пингвинов на прогулку — правда, по своей территории. В марте, во время закрытия заведения из-за коронавируса, по пустому океанариуму гуляли пингвины Эдвард и Энни.