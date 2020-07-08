Рыба весила больше 200 кг.

В США морской окунь весом 204 кг смог утянуть двух рыбаков за борт судна, сообщает Fox News.

История произошла в городе Кейп-Корал во Флориде. Судном управлял Бен Ченси, поездку планировали друзья именинника Эрик и Дженни. В честь дня рождения своего друга Майка они отправились на рыбалку.

Именинник поймал огромного морского окуня. Помогать ему вытащить рыбу друзья не стали, полагаясь на его опыт. Через 10 секунд борьбы, рыба потащила Майка вниз, и он упал за борт. «Оказавшись за бортом, он схватился за лодку и выпустил удочку», — рассказал Ченси.

Через 20 минут друзья увидели выпущенную Майком удочку на глубине 12 м и решили достать ее якорем. Достав ее, они заметили, что окунь все еще находится у них на крючке. Удочку передали Эрику, чтобы именинник в это время запрыгнул на борт и сфотографировался с уловом.

«Пока Эрик держал удочку, рыба сделала безумный бросок со дна и опрокинула его за борт вместе с удочкой. В конце концов Эрик отпустил рычаг с леской, чтобы я мог забрать у него удочку. Я взял ее и снова поймал морского окуня. Эрик в это время забрасывал на борт свои вымокшие телефон и ключи», — сказал Ченси.

На памяти Ченси это был первый случай, когда рыба смогла свалить за борт сразу двух людей.