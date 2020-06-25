Плавают маленькие медведи крайне неохотно.

На Камчатке сняли трогательный момент, когда маленький медвежонок потерял свою маму из виду и поплыл на ее поиски. Автор видео – государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.

Она объяснила, что медвежата хоть и умеют плавать, но делают это очень неохотно. Однако, не заметив маму рядом, медвежонок решается на свой первый заплыв.

«Потеряв маму, медвежонок бросается на ее поиски. Ему с большим трудом удается заставить себя залезть в воду. Медвежата-сеголетки умеют плавать, но делают это с большой неохотой. Страх остаться одному заставляет медвежонка пуститься, возможно, в первое в его жизни плавание. Убедившись, что медвежонок действительно один, мы, переживая за его судьбу, решили понаблюдать за дальнейшим развитием событий. В это время к соседнему островку подплыла медведица, вероятно, мать медвежонка. Ну а мы удалились, решив не мешать животным», – рассказала Лиана Варавская.

История закончилась хорошо: медвежонок смог найти свою маму.