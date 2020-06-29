И сломали несколько фотоловушек.

Центр «Амурский тигр» опубликовал у себя в инстаграме видео с двумя дерущимися медведями. Из описания следует, что схватка произошла на тигриной тропе в Еврейской автономной области, возле российско-китайской границы.

В ролике видно, как хищники с разных сторон подходят к ограждению из колючей проволоки. Один из них пробирается сквозь него и нападает на второго. Кадры были сняты 11 мая 2020 года. Сотрудники центра сообщили, что косолапые своей дракой повредили несколько фотоловушек, которые были установлены в этом месте. Из-за этого удалось собрать меньше видеоматериалов о жизни животных, отмечается в посте.

Для животных границ не существует: они свободно ходят из России в Китай и обратно.

«Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно — как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» — говорится в публикации центра в инстаграме.