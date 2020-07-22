Зачем он это делает?

Сотрудники одного из баров в Анапе опубликовали в соцсетях видео, как котенок пытается стащить из кассы пачку денег, пишет «Московский комсомолец».

Котенка зовут Маруся, ее недавно приютили в заведении. В один из вечеров она стащила из кассы пачку денег, однако по пути выронила их. Это заметили сотрудники бара и отобрали у нее добычу.

Оказалось, что на этом «преступления» не закончились. Со второй попытки в тот же день ей таки удалось своровать деньги. Это вскрылось после того, как в баре нашли недостачу. Сотрудники посмотрели видео с камеры наблюдения и обнаружили, что это снова сделала Маруся. Кошка прятала украденное под столом, где любит отдыхать. Купюры остались целыми: животное их не повредило.