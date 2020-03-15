Уникальное видео, полученное с помощью фотоловушек, на которых две харзы играют в снегу, опубликовал национальный парк «Земля леопарда» в Instagram.

«Ярко-желтый зверек на фоне белого снега, — пишут сотрудники нацпарка. — Такое можно увидеть только на юге Дальнего Востока».

Харза или тропическая куница — представитель тропической фауны, но уникальный хищник приспособился к суровому климату и неплохо себя чувствует, передвигаясь по снегу.

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае специалисты заметили редкую для России певчую птицу — рыжеухого бюльбюля. Предполагается, что скоро птица начнет гнездиться в регионе.