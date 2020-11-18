Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в «сторис» Instagram видео зажигательных танцев с подругой.

На видео Лиза Пескова делает несколько страстных телодвижений в танцевальной студии. В следующей истории Елизавета объясняет, что занималась танцами с шести лет, а ее мама Екатерина Солоцинская потеряла жесткий диск, на котором хранились видеозаписи ее выступлений.

Кадр из видео

Ранее Елизавета уже рассказывала, что в детстве занималась бальными и латиноамериканскими танцами, и обещала осенью возобновить тренировки.

В конце сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что проект Лизы Песковой Visit Moscow получил 16,5 млн рублей от мэрии Москвы на пиар в социальных сетях. Компания «Муви парк», где Пескова работает арт-директором, заключила контракт на эту сумму с «Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы». В августе Елизавета Пескова зарегистрировала компанию «Лиза и Саша» по производству одежды.