Ролик растрогал пользователей Сети.

В соцсетях стал вирусным ролик, в котором белка просит у прохожих в парке воды, пишет NDTV.

Животное подходит к людям, увидев у них в руках бутылку, и протягивает к ней передние лапы, как бы прося поделиться с ней. Мужчина, у которого в руках оказалась бутылка с водой, сначала не обратил на белку внимания. Однако зверек не растерялся и продолжил просить.

Squirrel asking for water…. pic.twitter.com/JNldkB0aWU — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020

Где именно было снято видео, неизвестно. Сначала оно появилось на Reddit, а потом его начали активно публиковать у себя пользователи Twitter, где оно собрало более 400 000 просмотров.

В комментариях пользователи писали, что видео настолько трогательное, что разбивает им сердце. Другие спрашивали, как можно помочь белкам в парках и чем можно их подкармливать, чтобы не навредить животным.

«Она такая робкая и милая. Обычно, когда белки видят людей, они убегают. Какую же жажду чувствовала эта бедная белка, чтобы попросить воды у человека?» — написал один из комментаторов.