Сначала мужчина думал, что это рыба.

Питер Джойс из Северной Каролины (США) чудом уцелел после столкновения с аллигатором, сообщает WECT.

Мужчина сплавлялся на каяке по реке Ваккамо. Камера, которая была прикреплена к одежде, сняла момент, когда хищник появился слева от каяка, набросился на лодку и почти повалил Питера в воду. Рядом оказались ветки дерева, за которые мужчина и уцепился, что позволило ему удержаться в каяке.

«Я услышал звук слева от меня и подумал, что это была рыба, но это была не она. Я понял, что это был аллигатор, когда он находился примерно в метре от моего каяка, я не успел среагировать. Если бы рядом не было дерева, все могло бы быть хуже», — рассказал Джойс.

Питер продолжил свой сплав, больше он аллигатора не видел.

«Все это заставило меня «немножечко» изменить свое мнение о том, на что способны аллигаторы», — отметил мужчина.