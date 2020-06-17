Оказывается, вирус находит убежище в тех клетках, куда терапия не доходит.

Сейчас ситуация с лечением ВИЧ такова, что человеку нужно постоянно принимать медикаменты, которые практически уничтожают активность вируса, он никаким образом не проявляет себя. Но после того, как человек прекращает принимать препараты, вирус вновь появляется в организме и заболевание возобновляется.

Учёные предположили, что медикаменты действительно справляются с вирусом, но в организме человека существуют ниши, в которые лекарство не поставляется, но сам вирус может переждать там неблагоприятные для себя условия без потерь.

Был проведён ряд экспериментов на человеческих тканях и на моделях для выявления таких клеток. Ниши для ВИЧ были найдены в человеческом мозге.

Астроциты – клетки головного мозга с большим количеством отростков. Они подвергаются инфицированию ВИЧ в 3% случаев и могут сохранять эту информацию сколь угодно долго.

Эти исследования подтверждают и вероятность участия ВИЧ в возникновении деменции. Следующая задача учёных найти способ избавить клетки человеческого мозга от вируса.