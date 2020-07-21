Президент Украины Владимир Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Если взять комплексную пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал — это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство и ряд других — он уже выполнил. И за первый год 20% — это неплохо. Дальше идут дела посложнее», — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Зеленскому еще предстоит заняться системными преобразованиями и экономическими реформами. «Но и тут у нас уже есть наработанные ответы, как они будут продвигаться».