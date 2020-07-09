Вице-президент США Майк Пенс призвал медперсонал, работающий в районах вспышек COVID–19, к многократному использованию средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

«Мы также обновим руководство о сохранении и повторном использовании средств индивидуальной защиты… Согласно получаемой нами информации, они имеются в достаточном количестве, но мы призываем медперсонал сейчас начать прибегать к уже опробованным в других районах страны лучшим практикам по сохранению и повторному использованию средств индивидуальной защиты», — сказал Пенс журналистам, выступая по итогам очередного заседания возглавляемой им рабочей группы администрации США по борьбе с пандемией коронавируса.

В США, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели более 3 миллионов человек, 133 тысяч скончались. По словам Пенса, более половины новых случаев, о которых сообщается сейчас, фиксируются в четырех штатах — Аризоне, Калифорнии, Техасе и Флориде.