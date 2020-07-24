Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что летние Олимпийские игры в Токио, которые были отложены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти в «упрощенном» режиме. По его словам, при планировании мероприятия приоритет будет отдаваться здоровью и безопасности спортсменов.

«Хорошая новость заключается в том, что все 42 места проведения Игр … были восстановлены, а расписание соревнований остается прежним, — приводит слова вице-президента МОК агентство Reuters со ссылкой на Daily Telegraph в пятницу, 24 июля. – Но мы должны снизить издержки, связанные с переносом [Олимпиады], а также упростить проведение Игр, чтобы обеспечить их эффективную, безопасную и устойчивую организацию при нынешних обстоятельствах».

Австралиец, возглавляющий координационную комиссию МОК по проведению Олимпиады в Токио, подчеркнул, что за год до старта мероприятия нет четкой картины того, какую форму примут упрощенные Игры. Ведь ситуация с COVID-19 как внутри принимающей страны, так и на международном уровне постоянно меняется.

Коутс отметил, что несмотря на то, что принятие ограничительных мер против COVID-19 на предстоящей Олимпиаде является действительно непростой задачей, и японское правительство, в частности власти Токио, а также представители оргкомитета Игр все же продемонстрировали высокую решимость для ее реализации.

«МОК и наши японские партнеры, – сказал он, – делают все от них зависящее, чтобы Игры не только прошли в следующем году, но, и чтобы спортсмены оставались на первом месте во всех наших планах».

По мнению вице-президента МОК, спортсмены с любой точки мира должны пережить на соревнованиях в Токио заветный «олимпийский момент». При этом крайне важно обеспечить атлетам такие условия, при которых их здоровью и безопасности ничего не угрожает.

Джон Коутс, являющийся также президентом австралийского Олимпийского комитета, добавил, что реакция спортсменов из его страны на отсрочку Игр была «вдохновляющей».

«Все спортсмены с мечтой о Токио в их сердцах должны были пересмотреть свои планы на Игры … они продемонстрировали поразительную гибкость в принятии этой корректировки», — сообщил он.

Напомним, МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявили в конце марта о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за распространения коронавируса нового типа. Ожидается, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация рассматривает возможность проведения соревнований в Токио без присутствия зрителей.