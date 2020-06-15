Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что является подозреваемой в уголовном деле, которое было возбуждено в 2014 году «против должностных лиц времен» бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Верховная рада Украины 4 июня назначила экс-директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

«Действительно, есть уголовное производство, но это не какой-то новый процесс. Он тянется еще с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича. В одном из уголовных производств фигурирую я. Конечно, не только я, но и большое количество людей», — заявила Стефанишина в интервью интернет-изданию «Европейская правда», которое опубликовано в понедельник.

По ее словам, правоохранители инкриминируют ей то, что будучи чиновником министерства юстиции она инициировала проведение исследований на тему европейской интеграции. Стефанишина отметила, что это дело уже длительное время находится без движения.

«Поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим (против Януковича – ред.) — поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле», — добавила она.