Встреча лидеров стран «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина и Франция) по Донбассу может состояться в августе в случае выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Париже, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано».

«Следующая встреча лидеров четырех стран «нормандского формата» в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен «Париж» (парижские договоренности в декабре 2019 года – ред.)… Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна при условии, что мы действительно движемся навстречу», — заявил Резников в понедельник в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

При этом он сказал, что не идеализирует своих оппонентов в переговорном процессе и понимает, когда они затягивают время, а когда на самом деле хотят чего-то достичь.

На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.