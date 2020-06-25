Вице-премьер Юрий Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили Mpravda.com в аппарате вице-премьера

«Встреча с главой МИД Хорхе Арреасой прошла в закрытом режиме. Стороны обсудили вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством России и Венесуэлы в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и транспорта», — сказали агентству в аппарате.

По итогам переговоров Борисов, как сообщили в его пресс-службе, выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести следующую межправкомиссию, как и планировалось, в Каракасе.