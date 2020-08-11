Организаторы проекта «Дом-2» вовсю начали «Перезагрузку» Юлии Иванченко. Пока что неизвестно, будут ли изменения, происходящие с девушкой, показаны в передаче Ксении Бородиной или только в рамках проекта телестройки. Супруг Юлии Вячеслав очень хотел бы, чтобы его избранницу изменили не только внешне, но и внутренне. Хотя сам молодой человек не может похвастаться отличным характером и моральным состоянием, ведь после очередного конфликта он оказался в травмпункте.



Иванченко разместил видеозапись в своём микроблоге в сторис, где видно его «разукрашенное» лицо. Парень пожаловался подписчикам на головокружение, тошноту и плохое самочувствие. Пока непонятно, кто во всём этом виноват.



Также в соцсети Вячеслав показал свой паспорт, намекнув, что намерен подавать заявление на обидчика в полицию. Молодой человек уверен, что подобное поведение не должно оставаться безнаказанным. В предыдущий раз после драки с Фёдором Стрелковым Вячеслав согласился на примирение, в этот же раз он настроен категорично.