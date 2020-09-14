Вячеслав Иванченко высказал своё мнение об участниках, которые попали в номинацию на уход в шоу «Спаси свою любовь».
Ну чтож , вот собственно и номинанты на уход с проекта.
Вы тупо представляете себе такой расклад?
С корабля на бал, с дома 2 на проект спаси свою любовь в круг старых как гавно мамонта участников .
Людей с которыми не когда не было причин что либо делить , за эту неделю насмотрелся реально кровавую резню между участниками , людьми которые с одной тарелки ели , людьми которые имеют родственные связи , столько грязи, что если честно желание принимать в этом участие особо не было .
Что могу сказать по абонентам:
Капа и Маришка это вообще шедевр реально , Капа в свой 21 год настолько рассудительный и порядочный , что реально горжусь , что с ним знаком.
Маришка это человек с невероятно открытой и щедрой душой.
Чего к сожалению не скажешь про Сашу и Ксюшу хотя ребята довольно взрослые.
Всем желаю удачи , смотрите эфир на след неделе.
ПАКА.