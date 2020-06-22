Вячеслав Иванченко признался, что хотел бы стать оператором, как настоящие профи, работающие за кадром Дома-2.

Здравствуйте.

Расскажу вам своё тайное желание.

Я очень хочу начать снимать что-то серьёзное. Ну типо фильмы и тому подобные темы.

Сегодня я нахожусь на шоу, меня окружают камеры и съемочная команда. Они работают как целый отлаженный механизм все делают четко и без колебаний. Я очень внимательно слежу за их работой, подмечаю каждую мелочь. Впитываю как губка все эти тонкости.

Смотреть на то как работают профи одно удовольствие.

Однажды я начну заниматься этим делом и уверен, что буду делать качественно. Так что пацаны ищите плюсы во всем, что вас окружает. Ведь нечего не бывает просто так.

Всех обнял.