Вячеслав Иванченко радуется за своего друга Никиту Уманского, у которого прибавилось подписчиков.

Здарова подписники. Никитос очень добрый и позитивный человек!

В первый день когда я пришёл на проект он меня поддержал на голосовании как он тогда сказал он разглядел во мне простоту и искренность.

Мы очень быстро нашли с ним общий язык и на сегодняшний день находимся в очень хороших отношениях.

Никита и Настя ждут ребёнка! У них скоро свадьба! Искренне желаю им счастья и здоровья!

Кстати Никитос поздравлю со 100к подписников в Инстаграме!