Вячеслав Иванченко радуется за своего друга Никиту Уманского, у которого прибавилось подписчиков.
Здарова подписники. Никитос очень добрый и позитивный человек!
В первый день когда я пришёл на проект он меня поддержал на голосовании как он тогда сказал он разглядел во мне простоту и искренность.
Мы очень быстро нашли с ним общий язык и на сегодняшний день находимся в очень хороших отношениях.
Никита и Настя ждут ребёнка! У них скоро свадьба! Искренне желаю им счастья и здоровья!
Кстати Никитос поздравлю со 100к подписников в Инстаграме!