Вячеслав Иванченко предпринимает попытки наладить свои отношения с женой Юлией. Парень не собирается делать секрета из уже очевидного для многих факта, что его брак всегда был весьма далек от идеала. Вячеслав даже заявил, что вряд ли сможет припомнить хотя бы один радостный момент из своей семейной жизни, который был бы связан с его супругой.



Однако ради своей дочери, которая в данный момент находится на воспитании у бабушки, Иванченко готов дать Юлии еще один шанс. В то же самое время Вячеслав заявлял, что вполне возможен и кардинально иной вариант действий с его стороны. Ведь еще недавно молодой человек говорил, что выгонит Юлю с телепроекта, если та в кратчайшие сроки не изменит свое поведение.



Также Вячеслав Иванченко уверен в своей мужской привлекательности и считает, что его дальнейшая жизнь с другой девушкой вполне может стать более предпочтительным вариантом развития событий. У парня нет никаких сомнений, что после ухода его непутевой супруги за ворота к нему незамедлительно ломанутся косяки влюбленных в него женщин.