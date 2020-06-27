Вячеслав Иванченко поведал, что они с Юлей в браке уже семь лет.

Заводи, поехали.

Ну как ваше настроение? Здрасти.

Пришло время сделать более качественный пост.

Мы с Юлей в браке уже более 7 лет.

И всю нашу жизнь нас сопровождают по большей мере разногласия и стрессовые ситуации.

По большому счету возможности работать над отношениями у нас было , мы всегда бежали от проблем и хотели их решать , отмалчивались переживали каждый сам на сам и по итогу у каждого была своя правда.

Чем хорош проект, тем что тут не убежишь от проблемы ее нужно решать в любом случае , не хочешь заставят и если честно это работает.

За этот месяц мы проработали уже несколько ситуаций и хочу сказать что искренность в осознании проблемы есть , как будет по итогу покажет только время , но я очень рад, что у нас удаётся работать над ошибками а их к сожалению очень много.

Всех одеял.