Вячеслав Иванченко не понимает, почему их с женой считают недостойными быть на проекте.

Доброго времени суток. Джеклемены на базе? Сегодня нам сказали что мы гопота и что теперь? Неужели у нас нет возможности построить своё счастье, мы такие какие мы есть и точка. Меняться не собираемся. Научимся любить и стартанём по своим делам.

Куй железо пока горячо слышали такое? Так вот уже поздняк врачей подрубать, я считаю что у каждый твари должно быть по паре и все достойны любить и буть любимым.

Так что любите нас такими какие мы есть, а если чёто не так мы вам втащим. Так что будьте готовы удар держать я своё сказал.

Все обнял.



