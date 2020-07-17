Вячеслав Иванченко жалуется, что не получает поддержки от своей жены Юлии.

СЛАВА ИВАНЧЕНКО: «ВСЁ ИДЁТ К РАЗВОДУ»

В тот период, когда Славе нужна максимальная поддержка от любимой женщины, Юля закрывается и ведёт себя, мягко говоря, странно.

«Она по-прежнему такая же грубая и эгоистичная, думает только о себе. Что я могу сказать, какие тут могут быть комментарии? Мне не хватает от неё как минимум поддержки. Ситуация, в которой я оказался, – это её вина по большому счёту. И продолжает себя вести так и выставляет меня виноватым в каких-то моментах. Что я могу сказать? Если отталкиваться от всего, что происходит, то мы стремимся к разводу, к расставанию», – заявил участник.

Лучшая защита – нападение. Юля утверждает, что её капризы от недостатка внимания.

«Просто у меня есть занятия, которые мне доставляют удовольствие, и я считаю, что имею полное право заниматься тем, чем я хочу. У нас нет с ней общего интереса в музыке. Поэтому я занимаюсь этим с другим человеком. Если бы она была в этом, то я занимался бы с ней. Юля думает только о себе. Чувства у неё ко мне есть, но чувства к себе у неё сильнее. Себя она любит больше, чем меня», – резюмировал молодой человек.

Скоро паре предстоит совместная поездка на день рождения дочери. Поедут туда ребята вместе или нет, узнаешь в эфире.