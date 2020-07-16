Вячеслав Иванченко поздравил с днём рождения свою дочь, которой вчера исполнилось семь лет.

С днём рождения самая лучшая доча в мире! 🥳🥳🥳

Нашей доче уже исполнилось 7 лет в этом году она идёт в первый класс!

Мы очень скучаем за нашей малышкой и идём на такие жертвы ради неё! Доча должна рости в счастливой семье где царит любовь 💏. К сожалению за эти долгие годы мы так и не научились любить и я очень не хочу чтоб наши прошлые отношения были примером для Милаши. Она уже взрослая и все понимает. Я искренне верю в то, что у нас все получится и мы вернёмся домой совершенно другими людьми.

Да нам приходится идти на такие жертвы и все ради ребёнка.

У нас обязательно все получится и мы покажем хороший пример дня нашей дочери.