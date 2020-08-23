Вячеслав Иванченко и его жена Юлия задумались об уходе с телестройки.

СЛАВА И ЮЛЯ ИВАНЧЕНКО – ИЗГОИ В КОЛЛЕКТИВЕ

В свете последних событий Слава и Юля Иванченко оказались изгоями в коллективе. Не выдержав конкуренции, участники решили уйти с проекта.

«У нас подавленное эмоциональное состояние, мы отстранились от коллектива. Хотим к ребёнку и думаем уйти с проекта. Нужно только наладить все вопросы здесь, чтобы не выглядело так, будто мы бежим», – признался Слава.

Как считаешь, пора этой семье за ворота?