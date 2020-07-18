Вячеслав Иванченко поведал о том, как изменились их отношения с женой после поездки к дочери.

СЛАВА И ЮЛЯ ИВАНЧЕНКО ПОМИРИЛИСЬ. ОТ ЧЕГО ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ УЧАСТНИК РАДИ ЖЕНЫ?

«После поездки на день рождения к ребёнку в наших отношениях какое-то потепление, которого не было несколько лет. Мы начали слышать друг друга, я начал её понимать, больше думаю о её желаниях. И Юля тоже идёт мне на уступки. Поэтому в последние дни у нас всё прекрасно», – признался Слава в беседе с Mpravda.com.

Ради своей жены Иванченко даже готов отказаться от общения и творческого союза с Селеной Майер.

«Если Селена вызывает ревность у Юли, то я готов прекратить это общение. Просто Селена порой переходит границы в общении», – резюмировал участник.