Вячеслав Иванченко заявил, что отказывается от претензий к Федору Стрелкову.

Слава Иванченко отказался от претензий в сторону Стрелкова и даже не требует от него оплаты лечения.

«Мне не нужна никакая нажива, компенсации не требую. Я чувствовал себя плохо, думал, у меня большие проблемы со здоровьем. Но оказалось, что эти проблемы решаемы. Государство взяло на себя оплату. К Феде претензий нет, мы с ним поговорили по поводу этой ситуации. Претензии нужно было предъявлять тогда, а сейчас после драки чего уже кулаками махать», – пояснил Слава в беседе.