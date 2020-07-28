Вячеслав Иванченко вместе с женой Юлией первый раз в жизни прокатился в московском метро.
Доброе утро страна!
Вчера состоялся наш первый с Юлей выходной, ну если не считать день рождения Милаши.
Мы решили поехать на ВДНХ!
Я в первые был в метро, скажу так сначала кончено переживал, ну сами понимаете все новое оно так не по себе, но понял, что метро это просто потрясающий способ передвижения.
Я купил карту «тройка» и положил на неё 300 рублей, по факту вышло так, что мы с Юлей в двоем пробегали через турникет и меня оба раза турникет лупил шо дурной) короче мы в двоем ехали на метро заплатив 40 рублей.
Что вы понимали интернет под землей ловит лучше чем дома! А в вагонах так вообще вайфай.
Не душно, людей было не много, мы всегда ехали сидя.
Я представляю сколько бы я времени добирался до места назначение традиционным способом типа автобусе или тачки.
Не знаю всегда так или нет, но было очень комфортно, не жарко в самый раз, хоть поезда и не оборудованы кондиционерами.
Короче как обычно с хорошими вещами: сначала отторжение затем смирение а после восхищение!
Метро топ тема за свои бабки!
Очень жаль, что в Ростове не когда не появится сиё творение, хотя пофиг)
Всем хорошего дня и пушку настроение!
А ты бывал в метро? В твоём городе оно имеется?