Вячеслав Иванченко вместе с женой Юлией первый раз в жизни прокатился в московском метро.

Доброе утро страна!

Вчера состоялся наш первый с Юлей выходной, ну если не считать день рождения Милаши.

Мы решили поехать на ВДНХ!

Я в первые был в метро, скажу так сначала кончено переживал, ну сами понимаете все новое оно так не по себе, но понял, что метро это просто потрясающий способ передвижения.

Я купил карту «тройка» и положил на неё 300 рублей, по факту вышло так, что мы с Юлей в двоем пробегали через турникет и меня оба раза турникет лупил шо дурной) короче мы в двоем ехали на метро заплатив 40 рублей.

Что вы понимали интернет под землей ловит лучше чем дома! А в вагонах так вообще вайфай.

Не душно, людей было не много, мы всегда ехали сидя.

Я представляю сколько бы я времени добирался до места назначение традиционным способом типа автобусе или тачки.

Не знаю всегда так или нет, но было очень комфортно, не жарко в самый раз, хоть поезда и не оборудованы кондиционерами.

Короче как обычно с хорошими вещами: сначала отторжение затем смирение а после восхищение!

Метро топ тема за свои бабки!

Очень жаль, что в Ростове не когда не появится сиё творение, хотя пофиг)

Всем хорошего дня и пушку настроение!

А ты бывал в метро? В твоём городе оно имеется?