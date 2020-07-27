Вячеслав Иванченко поведал о желании его жены увеличить губы и грудь.

Ведущая телепроекта ДОМ-2 Ольга Бузова предложила Юле Иванченко «перезагрузиться», чтобы Слава взглянул на жену другими глазами. Участник рассказал, что его супруга мечтает в себе изменить.

«Она хочет длинные волосы, стать блондинкой, похудеть, увеличить губы, грудь. Я её желания поддерживаю», – рассказал Слава.

Иванченко уверяет, что внешность жены для него не так важна, как её внутренняя гармония с собой.

«Там будут работать не только с внешностью, но и с внутренним миром. Ей не хватает уверенности, пусть выглядит как угодно, для меня важно, чтобы она мне не выносила мозг. Мне внешность не так важна, главное, чтобы Юля была уверенной в себе».

Как считаешь, что Юле стоит изменить в себе?