Ограничить доступ посторонних в психоневрологические интернаты (ПНИ) и детские дома из-за ситуации с коронавирусом рекомендовали регионам Минтруд, Минпросвещения, Минздрав и Роспотребнадзор в своем письме, сообщает ТАСС 7 апреля.

Помимо этого ведомства призывают обеспечить круглосуточное наблюдение медиков за состоянием здоровья пациентов интернатов и детей в детдомах, обеспечить им необходимую психологическую помощь, запретить массовые мероприятия. Сотрудники этих организаций должны мерить температуру в течение дня. Для проживающих должна быть обеспечена возможность дистанционного общения с родственниками, говорится в совместном письме ведомств.

При этом сохранить допуск в детдома предлагают и для представителей некоммерческих организаций (НКО), которые ранее оказывали помощь работникам этих учреждений.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор и Минпромторг готовятся ограничить число покупателей в торговых залах магазинов. Во вторник, 7 апреля, власти и представители торговли уже обсуждали такую меру на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

На данный момент компании могут добровольно воспользоваться этим инструментом. Такая мера пока будет носить рекомендательный характер, а необходимый документ уже готовится.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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