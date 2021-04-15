Вездеходы прочно вошли в быт и просто незаменимы в труднопроходимых, отдаленных, болотистых местах. Этим мощным, впечатляющим машинам нашлось применение во многих сферах, в том числе МЧС, строительстве газопроводов, геологоразведке, вооруженных силах. Множество модификаций с различными требованиями и техническими характеристиками ежедневно помогают решать сложные задачи.

Грузовые вездеходы часто используются в коммунальном хозяйстве для уборки дорог, перевозки мусора в бездорожье. Есть модели, приспособленные для тушения огня в труднопроходимых местах. Используются для устранения аварийных ситуаций в специализированных службах. Данные модели способны буксировать состав весом до 1 тонны на железных дорогах, местность должна быть горизонтальная. В военных целях применяют для перевозки различного вооружения, личного состава подразделений. Для активного отдыха такой «дом на колесах» доставит в любую местность. Оборудованные системой отопления, местами для приготовления пищи и отдыха транспортные средства пользуются спросом для рыбалки, охоты.

Самодельные вездеходы могут быть на гусеничном ходу, на пневмоходу, различных модификаций. Учитывая индивидуальные требования пользователя, машина приобретает свои характеристики и внешний вид. Если техника в дальнейшем используется на дорогах общего пользования, необходимо в ГИБДД получить регистрационные документы и номерные знаки. Транспортное средство должно соответствовать всем нормам безопасности.

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Мотовездеход – внедорожник на трех колесах, с шинами низкого давления и усиленным протектором. Изготавливаются на базе мотоциклов, к этой же категории относятся каракаты. Транспортное средство особо популярно у любителей охоты и рыбной ловли, жителей российской глубинки.

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