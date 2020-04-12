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Администрация Смоленской области ограничила въезд в Вязьму для граждан, проживающих за пределами города. Об этом решении в ходе совещания заявил глава региона Алексей Островский.

При этом ограничения не коснутся врачей, сотрудников МЧС и иных ведомств, которые обеспечивают безопасность и охрану здоровья граждан.

РИА Новости

Ранее в ходе обследования работников и постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме у одного человека диагностировали COVID-19, еще у 86 также подозревают коронавирусную инфекцию. Всего тестирование прошли 306 обитателей и работников дома-интерната. Пациентов с положительным предварительным диагнозом изолировали.

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