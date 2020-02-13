Домашние кошки и собаки подвержены заражению коронавирусом. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила ветеринарный врач Мария Воробьева.

Она рассказала, что в современной ветпрактике у собак и кошек нередко диагностируется коронавирус. Он вызывает проблемы с дыхательными путями и кишечником. Однако этот тип коронавируса не представляет опасности для человека.

«Это видоспецифичный вирус, то есть кошачий коронавирус поражает кошек, собачий — собак. Кошки и собаки не опасны для человека, они опасны только друг для друга», — цитирует Воробьеву телеканал «Санкт-Петербург».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей». К настоящему времени жертвами коронавируса в Китае стали более 1360 больных. Заражены порядка 60 тыс. человек.

Во Всемирной организации здравоохранения огласили сроки изготовления вакцины от коронавируса. Предполагается, что на разработку препарата уйдет полтора года.