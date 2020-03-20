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В ближайшее время россияне не смогут посетить Вьетнам без визы. При этом местные власти временно перестали выдавать визы всем иностранцам. Такие меры правительство социалистической республики ввело из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

«С 21 марта временно прекращается действие режима безвизового въезда на территорию Социалистической Республики Вьетнам для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Японии», — отмечается в сообщении вьетнамского ведомства. При этом запрет не касается российских граждан, у которых есть служебные или дипломатические паспорта.

До этого Вьетнам временно прекратил выдавать визы всем иностранцам, чтобы не допустить проникновения инфекции из основных очагов. Запрет будет действовать 30 дней. Также власти республики обязали всех приезжающих иностранцев уходить на двухнедельный карантин.

В самом Вьетнаме действует режим эпидемиологической угрозы. Власти закрыли детские сады, отменили занятия в школах и вузах и отказались от проведения массовых мероприятий.

Ранее из-за угрозы коронавируса россиянам прекратили выдавать въездные визы для посещения Шри-Ланки, напоминает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что для граждан России усложнили правила въезда в Таиланд, однако позже посольство страны опровергло эту информацию, передает телеканал 360. Россияне по-прежнему могут посещать страну, оформив визу по прибытии, или находиться на ее территории 30 дней без визы.

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