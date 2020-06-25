Правительство Вьетнама разрешило въезд в страну иностранных специалистов и предпринимателей-инвесторов, посещение Вьетнама иностранными туристами пока не может быть разрешено, сообщает в четверг вьетнамское национальное новостное агентство VNA со ссылкой на премьер-министра страны Нгуен Суан Фука.

Премьер-министр подчеркнул, выступая перед членами правительства, свою твердую точку зрения, состоящую в том, что правительство пока не разрешает въезд во Вьетнам иностранных туристов, говорится в сообщении.

Премьер призвал присутствующих к бдительности по отношению к вероятности второй волны заражений коронавирусной инфекцией, которая может снова быть ввезена во Вьетнам из-за границы.

Обращаясь к прозвучавшим на заседании предложениям об открытии коммерческого авиасообщения, премьер отметил необходимость серьезного обдумывания как самого такого шага, так и мер эпидемиологической безопасности, которые понадобятся для предотвращения распространения инфекции в случае, если этот шаг будет одобрен и сделан, сообщает агентство.

Премьер Нгуен Суан Фук также предложил сократить период карантина для иностранных специалистов и инвесторов, готовых прибыть в страну.

Во Вьетнаме более двух месяцев не было ни одного нового заражения коронавирусной инфекцией внутри страны. С начала пандемии в стране заболели 352 человека, полностью выздоровели 329 человек.